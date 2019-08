WhatsApp, verso il divieto per i minori di 16 anni

In teoria l'uso di WhatsApp è, all'interno della Ue, già limitato a chi abbia compiuto i 16 anni (fuori dall'Unione europea bastano invece 13 anni), come riporta il documento sui termini di utilizzo. Un limite fino ad oggi rimasto solo teorico, ma che pare stia per diventare effettivo: nell'ultimo aggiornamento di WhatsApp ci sarebbe infatti traccia di un sistema in via di sviluppo per "bannare" dalla piattaforma chi non soddisfi il requisito anagrafico.



Decisamente non chiaro come sarà possibile verificare l'età degli utilizzatori: qualcuno parla di un possibile incrocio delle informazioni presenti su Facebook e Instagram, da cui sarebbe possibile, in molti casi, collegare il numero di telefono con i dati anagrafici.