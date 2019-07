WhatsApp come Telegram: sul pc funzionerà anche con lo smartphone spento

Dopo l'estate, WhatsApp cambia pelle. Sono infatti in arrivo due importanti novità che riguardano il sistema di messaggistica. La prima permetterà l'utilizzo della chat senza connessione (come accade già per il concorrente Telegram), grazie a una versione per pc autonoma dallo smartphone; l'altra sarà la possibilità di usare lo stesso account su più dispositivi. Queste indiscrezioni sono state riportate dal sito WABetaInfo. La funzionalità potrebbe debuttare entro il 2019 e potrebbe far parte di quel processo voluto da Facebook di trasformazione e unificazione di tutte le sue app.

Nel 2015 WhatsApp ha già introdotto una versione web dell'applicazione con le stesse funzioni dell'app per dispositivi mobili; un aiuto soprattutto per chi si ritrova a passare molte ore su un pc per lavoro e può usare la chat indifferentemente da smartphone e da computer.



Ma per far funzionare questa versione è necessario tenere il telefono acceso. Con la novità, l'applicazione sarebbe in grado di funzionare autonomamente anche in caso di spegnimento dello smartphone. Ciò sarà possibile perché WhatsApp avrebbe deciso di slegare l'account dallo smartphone e questo renderebbe possibile usare il proprio profilo su più dispositivi. Cosa fino ad oggi impossibile.



Una funzione che di fatto renderebbe il servizio da un miliardo e mezzo di utenti più simile a quello offerto dal principale concorrente, Telegram.