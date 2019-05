Whatsapp, a partire dal 2020 arriverà la pubblicità nelle storie degli utenti

Adesso è ufficiale: arriveranno le pubblicità su Whatsapp a partire dal 2020. L'annuncio è arrivato nel corso del " Facebook Marketing Summit " di Rotterdam, la conferenza annuale sul marketing delle aziende di Mark Zuckerberg. Non sarà però una novità troppo invadente: in un "primo periodo" le pubblicità compariranno solo negli stati personali, proprio come accade nelle inserzioni già presenti sulle storie Instagram .

La pubblicità sarà una inserzione di pochi secondi visibile mentre si osservano gli stati degli amici e sarà sufficiente un tocco verso destra per saltarla. Con uno scorrimento verso l'alto, invece, si potrà accedere direttamente al sito web dell'inserzionista o acquistare il prodotto all'interno dell'applicazione. Gli sviluppatori non hanno specificato se saranno inserite ulteriori inserzioni nei piani futuri ma, secondo le indiscrezioni, nei piani dell'azienda le storie sponsorizzate sono solo il primo passo verso la trasformazione di Whatsapp in un'applicazione capace di generare un buon flusso di profitti pubblicitari. Il passo decisivo, pare, sarà l'aggiunta di messaggi promozionali fra un contatto e l'altro nella lista delle chat. Per ora però non ci sono ufficialità in merito.

Le novità non si fermano qui. L'annuncio dell'inserimento delle sponsorizzazioni va di pari passo con l'introduzione dei pagamenti via Whatsapp, altro tema caldissimo di cui si è discusso nel corso della conferenza e che presto arriverà in Europa con una fase di test a Londra, prima di essere esteso in tutta Europa.

A margine della conferenza sono state annunciate anche altre due novità interessanti per la piattaforma di messagistica: in primis saranno introdotte anteprime più grandi nei messaggi con allegato, in modo da "agevolare le presentazioni"; in secondo luogo sarà anche introdotta la possibilità di acquistare i prodotti in vendita su Facebook con un messaggio. Il metodo sarà semplice: il venditore invierà su Whatsapp il link di Facebook di un catalogo dei prodotti in vendita, l'acquirente potrà scegliere l'oggetto desiderato e, con un tocco, potrà comprarlo.