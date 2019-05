Facebook studia un proprio bitcoin per i pagamenti

Questo sistema potrebbe mettere in pericolo le carte di credito perché non imporrebbe le commissioni che invece queste ultime hanno. Secondo il rapporto del quotidiano statunitense, Facebook sta reclutando dozzine di società finanziarie e negozi online per lanciare la rete.



Il social network potrebbe anche elaborare un metodo per invogliare gli utenti a utilizzare la nuova funzione. Facebook non conferma, e dice soltanto che sta esplorando molte applicazioni diverse per la tecnologia delle criptovalute.



Facebook ha inoltre annunciato di voler oscurare dalla sua piattaforma alcuni personaggi di alto profilo per il linguaggio da loro usato. Tra questi il leader della Nazione dell'Islam Louis Farrakhan, noto per le invettive antisemitiche, e l'esponente di estrema destra Alex Jones che col suo InfoWars diffonde teorie complottiste. Censurato anche l'altro teorico di estrema destra Milo Yannopoulos, vicino all'ex stratega di Donald Trump Steve Bannon.