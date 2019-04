"Il futuro è nel privato": Zuckerberg annuncia la svolta di Facebook (che cambia anche look)

"Future is private", "Il futuro è privato". Parola di Mark Zuckerberg . Il fondatore di Facebook, alla conferenza annuale degli sviluppatori del social network a San Josè, in California , ha illustrato le novità che, nei prossimi mesi, riguarderanno le piattaforme del gruppo. "So che non abbiamo la migliore reputazione sulla privacy, ma abbiamo iniziato un nuovo capitolo. E sono fiducioso perché abbiamo dimostrato di saper dare agli utenti i prodotti che vogliono", ha detto. Tra le novità: Messenger diventa più veloce e semplice, Whatsapp introduce le stories e un catalogo commerciale. Mentre per quanto riguarda Instagram, Zuckerberg ha annunciato uno shopping center. Non solo. Facebook cambierà look: design semplificato e più pulito, più bianco e meno blu.

Tutte le piattaforme saranno "focalizzate sulla privacy", affinché i social non siano solo "piazza ma anche salotto digitale". Sei i principi che dovrebbero caratterizzare il futuro dei social: crittografia, interazioni private, riduzione del tempo in cui la società conserva i dati, sicurezza, interoperabilità (cioè dialogo tra le app del gruppo), sicurezza dei dati.



Facebook, cambio look e novità - Il blu "è quasi sparito", dice Zuckerberg. Resta solo nella "F". La nuova app inizierà a diffondersi nei prossimi giorni, mentre la versione desktop sarà disponibile "nei prossimi mesi". I gruppi - annuncia inoltre il fondatore del social - saranno "importanti quanto gli amici". Ci sarà una bacheca dedicata ("un feed personalizzato di attività su tutti i tuoi gruppi"). Altra novità: "Dating", che attualmente è disponibile in Colombia, Thailandia, Canada, Argentina e Messico, arriva in altri 14 Paesi (ma non in Italia): Filippine, Vietnam, Singapore, Malesia, Laos, Brasile, Perù, Cile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay , Guyana e Suriname.



Messenger, Whatsapp e Instagram - Messenger diventa M4, più veloce, semplice e leggero. Altri aggiornamenti: sarà possibile avere conversazioni segrete e la crittografia end-to-end. Tra le novità per Whatsapp gli "status", simili alle stories, e la possibilità di creare dei cataloghi commerciali. Per Instagram, Zuckerberg ha annunciato uno shopping center. Tramite le stories del social sarà inoltre possibile organizzare raccolte fondi.