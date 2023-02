Google, tonfo a Wall Street per i dubbi sull'accuratezza dell'intelligenza artificiale Bard: in fumo oltre 100 miliardi

Durante un evento di promozione, trasmesso live streaming da Parigi, i dirigenti di Google hanno mostrato come Bard può essere utilizzato per mostrare i pro e i contro dell'acquisto di un'auto elettrica, o per pianificare un viaggio nel nord della California.

La risposta errata

Tuttavia le sue potenzialità hanno deluso gli investitori che si attendevano prestazioni migliori dopo che Microsoft aveva presentato l'utilizzo di ChatGPT su motori di ricerca Bing e su Edge. In particolare Bard ha risposto in modo inaccurato dicendo che il telescopio aveva scattato la prima foto di un pianeta fuori dal sistema solare, mentre il primo scatto di un pianeta fuori dalla Via Lattea risale al 2004 ad opera del telescopio Very Large.