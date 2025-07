Emoji, ogni giorno inviamo 10 miliardi di faccine

Secondo il sito Emojipedia la Generazione Z, quella dei nativi digitali, sta stravolgendo il significato di alcune emoji tradizionali. Ad esempio, la faccina leggermente sorridente ora viene usata dai giovani in modo sarcastico, il pollice è spesso interpretato come gesto passivo aggressivo, il fiore appassito ha sostituito il cuore spezzato per comunicare la tristezza. Il sito sottolinea come nel 2025 emergeranno per popolarità queste nuove faccine: il viso con le borse sotto gli occhi, lo schizzo di colore viola, la pala, l'impronta digitale e l'arpa.