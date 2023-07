Canada, un giudice: "L'emoji con il pollice in su vale come una firma"

Una emoji con il pollice in su è costata oltre 61mila dollari canadesi, pari a circa 42mila euro , a un agricoltore che aveva ricevuto una proposta di contratto per la fornitura di un'importante quantità di cereali.

Una emoji al posto della firma Protagonista dell'insolito episodio è stato un uomo di nome Chris Achter che, nel 2021, ha ricevuto il contratto per 87 tonnellate di cereali da consegnare a novembre. Nella mail si leggeva: "Si prega di confermare". L'agricoltore ha risposto con una emoticon. L'azienda che voleva commissionare la fornitura ha accolto quella semplice immagine come un'accettazione del contratto. Così, quando nel periodo stabilito la merce non è arrivata, i titolari dell'impresa hanno fatto causa all'agricoltore, chiedendo anche i danni.

La decisione del giudice L'uomo si è difeso sostenendo che, nelle sue intenzioni, l'emoji con il pollice in su corrispondeva semplicemente alla conferma di avere ricevuto la mail. Ma che mai aveva pensato di firmare il contratto. Peccato che il giudice della provincia canadese di Saskatchewan, T.J. Keen, ha ritenuto l'emoticon come una vera e propria firma. "La Corte riconosce che non è un modo tradizionale di firmare", ha scritto il giudice nella sentenza, "ma in queste circostanze resta valido".

