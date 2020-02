Arriva l'emoji "Ma che vuoi?": è il gesto italiano più famoso al mondo

Il gesto italiano più famoso al mondo, quello per dire "Ma che vuoi?" con la mano "a cuoppo", arriva in versione emoji. Compare infatti nell'ultimo aggiornamento 2020 tra altri nuovi 116 simboli pittografici, simili a emoticon, da usare online in chat e post. Così, all'uomo con il velo da sposa e a quello che allatta, al cuore e ai polmoni, al ninja e al dodo l'Unicode Consortium ha inserito anche "le dita che si pizzicano" in diverse tonalità della pelle. Ma non in tutto il mondo quel gesto è interpretato come in Italia.