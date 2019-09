Le emoticon compiono 37 anni: qual è la differenza con le emoji?

Un errore che comunemente capita di fare è confondere emoji con emoticon. Oggi 19 settembre ricorre l'anniversario dell'introduzione delle emoticon per merito di Scott Fahlman, un linguaggio per noi talmente comune che sembra quasi strano aver vissuto senza fino a 37 anni fa.



Per emoticon si intendono segni tipografici utilizzabili e interpretabili da qualunque sistema, le emoji invece sono veri e propri pittogrammi in grado di andare oltre le semplici espressioni per raffigurare qualsiasi cosa, dagli oggetti alle persone fino agli animali e molto altro. Le emoji tuttavia sono molto più "giovani" delle emoticon perché sono state create nel 1997 in Giappone.