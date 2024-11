Su WhatsApp arriva la trascrizione dei messaggi vocali: ecco come funziona

"Il messaggio 'Trascrizione non disponibile' compare quando: le impostazioni della lingua di trascrizione non corrispondono alla lingua del messaggio vocale; alcune parole non vengono riconosciute, probabilmente a causa del rumore di fondo; la lingua del messaggio vocale non è supportata. È possibile che le trascrizioni dei messaggi vocali non siano accurate", si legge sul sito di WhatsApp. Per gli utenti Android l'opzione è disponibile in inglese, portoghese, spagnolo e russo; per quelli iOS, si legge ancora sul portale, "le lingue attualmente supportate dipendono dal proprio sistema operativo. Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, russo, turco, cinese e arabo sono supportati su iOS 16+. Le seguenti lingue aggiuntive sono supportate su iOS 17+: danese, finlandese, ebraico, malese, norvegese, olandese, svedese e tailandese".