FaceApp, attenzione alle versione fake che installa malware sugli smartphone

Già finita al centro delle polemiche per questioni di privacy , non c'è pace per FaceApp . Alcuni ricercatori di Kaspersky, azienda specializzata nella sicurezza informatica, segnalano infatti che è stata creata una versione fake dell'applicazione che ci mostra come saremo da vecchi in grado di infettare i dispositivi mobili su cui viene scaricata. In particolare i cellulari delle vittime vengono letteralmente inondati di pubblicità.

Come funzione il virus - L'utente, una volta scaricata la versione fake di FaceaApp da fonti non ufficiali, si trova installata un'applicazione che non funziona. L'app infatti è programmata per simulare un malfunzionamento, ma quando viene rimossa resta installato nello smartphone un modulo malevolo, che dà il via alla visualizzazione di annunci pubblicitari a pagamento. L'adware in questione, cioè il virus sviluppato per mostrare i messaggi pubblicitari, si chiama MobiDash.



Come difendersi - Il suggerimento degli esperti per non ritrovarsi installato il malware sul proprio dispositivo è semplice: basta evitare il download di applicazioni da fonti non ufficiali. Gli store ufficiali Android e iOS, infatti, non ospitano la versione fake di FaceApp. Avere sul proprio smartphone un buon antivirus, inoltre, dovrebbe metterci al riparo da qualsiasi infezione.