Basta un clic ed ecco come saremo da vecchi. Sui social c'è chi non ha resistito a postare la propria foto con rughe e capelli bianchi: ormai è diventata una moda tra i vip, ma non solo. L'applicazione che permette di fare questa "magia" si chiama Faceapp ed è gratuita, ma gli esperti mettono in guarda gli utenti del web sul tema della privacy. "Attraverso questo sistema stiamo regalando i nostri dati biometrici", spiega a Tgcom24 Riccardo Meggiato, specializzato in sicurezza informatica, "inoltre, contribuiamo a migliorare il sistema di creazione di facce finte".