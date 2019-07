Ecco come saranno i vip da vecchi, tutti pazzi per il filtro FaceApp

In genere i filtri si usano per apparire più belli e levigati. Ma FaceApp, che invecchia il volto, dilaga sui social e i vip non hanno resistito alla tentazione. Così ecco che in molti - da Simona Ventura (sempre bellissima) a Eros Ramazzotti e Alessandro Gassmann (che sembra suo padre Vittorio, ndr) fino a Fedez con naturalmente Chiara Ferragni, si sono divertiti a postare gli scatti con loro da vecchi. In altri casi, invece, sono i follower - e profili certificati come quello di Ard Gelinck - a immaginare i loro beniamini tra trent'anni. Ecco una carrellata: da Lady Gaga ad Adele.