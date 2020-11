Coronavirus, app prevede rischio da pranzo in famiglia

istockphoto

Se si fa un pranzo con 15 persone in provincia di Milano c'è un rischio del 55% che tra i commensali ci sia un positivo, mentre in provincia di Lecce la probabilità scende all'8%. A fare il calcolo, basato sull'incidenza dei casi di coronavirus e sui dati di sieroprevalenza disponibili, è l'Event Risk Planning Tool, una app sviluppata dal Georgia Institute of Technology in vista del giorno del Ringraziamento, che permette di verificare il rischio su tutto il territorio statunitense e in alcuni Paesi europei, fra cui l'Italia. Il sistema, spiega la rivista del Mit, permette di variare anche il numero di partecipanti al pranzo o alla cena, e si basa sul fatto che nessuno dei commensali viva abitualmente con le persone partecipanti.