Usa, donati mille animali robot agli anziani per combattere la solitudine

I "Joy for All Companion Pets" che rispondono al tatto e alla voce, sono stati donati da tre organizzazioni locali con un investimento di 150.000 dollari, come riporta il Washington Post. E se gli animali robotici non richiedono cure, offrono "conforto e compagnia". I cittadini della città americana hanno più probabilità di vivere da soli rispetto ai residenti di qualsiasi altra grande città degli Stati Uniti secondo una recente analisi dei dati del Census Bureau (l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti) condotta dalla società di ricerca immobiliare Chamber of Commerce.