È corsa dei big tecnologici a etichettare i contenuti con l'intelligenza artificiale per soddisfare l'AI Act europeo, che, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta lo scorso 2 agosto, obbliga i fornitori di sistemi di IA a firmare digitalmente i contenuti prodotti con l'intelligenza artificiale generativa. Al momento si sono messe in pari piattaforme come Spotify e Suno, ma anche Anthropic e Substack. E altre aziende come Google, Meta, Microsoft e OpenAI — si sono impegnate a rispettare il codice di condotta europeo.