A Rapallo il primo locale dove servono i robot, il proprietario assicura: "Non licenzieremo nessuno"

I due robot fabbricati in Cina hanno sensori per fermarsi se c'è un oggetto o una persona davanti a loro, camminano attraverso un percorso programmato grazie a un binario adesivo, sono anche sensibili e sanno scherzare.



"Saranno più una curiosità", spiega Gabriele Hu, che ha annunciato che il giorno 8 maggio saranno operativi, giorno fortunato in Cina. "Nel mio Paese - ha spiegato il proprietario -. la robotica è già realtà fra cucine e ristoranti. Qui abbiamo deciso di iniziare così, per dare un'attrattiva in più".