Usa, ecco i poliziotti robot: individuano i malintenzionati prima che agiscano

C'era da aspettarselo che, di questi temi, la sicurezza passasse anche attraverso i robot. Quelli già in uso in ben 16 stati americani, sono programmati per capire cosa facciamo, dove andiamo e quali intenzioni abbiamo. Pattugliano senza sosta, anche sotto le intemperie, aeroporti, parcheggi, strade, ma anche centri commerciali, abitazioni e grandi ville. Si possono noleggiare anche per brevi periodo di tempo, in base alle proprie esigenze. Sono capaci di individuare situazioni sospette di possibili malintenzionati prima ancora che agiscano.