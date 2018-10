Renault, il futuro sono i robot-veicoli senza pilota

Il modello da non perdere, passeggiando allo stand Renault, è EZ-Ultimo, il robot-veicolo per un’esperienza di mobilità premium. Cʼè poi anche EZ-Pro, destinato agli operatori delle consegne nell’ultimo miglio, e cʼè EZ-GO, il robot-veicolo per la mobilità urbana condivisa. Tutto robotizzato, tutto gestito dalla rivoluzione digitale, tutto ecologico per via delle alimentazioni elettriche. A proposito di questʼultimo tema, a Parigi debutta Zoe Iconic, la serie speciale della city car elettrica Renault, già venduta in 110 mila unità in Europa dal 2012 a oggi. Zoe Iconic ha un tipo di selleria esclusiva nelle tonalità del grigio, abbinata alla carrozzeria esterna Gris Highland, e nuovi cerchi di alluminio da 17 pollici. Peccato che non la vedremo in Italia.