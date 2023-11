"Anch'io sto disattivando!", Facebook inondato dalla nuova bufala

"Anch'io sto disattivando! Non do il permesso a Facebook di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account, anche; tutte le mie foto sono di mia proprietà e NON di Facebook".

E' questo il succo del messaggio che negli ultimi giorni sta popolando le bacheche di migliaia di utenti di Facebook in Italia. Una nuova catena di Sant'Antonio che altro non è che l'ennesima bufala. Anche stavolta, come accaduto in passato per altre fake news, il post diventato virale punta a non concedere autorizzazioni a Meta, l'azienda proprietaria del social network, "ad utilizzare foto e dati personali", tema, quello della privacy, evidentemente molto caro, che attiva in trappola tanti.