Facebook, in vista delle Europee arriva la "war room" per combattere le bufale

La "war room" europea è la riproposizione di quella che fu istituita a fine 2018 per salvaguardare la genuinità del dibattito politico durante le elezioni di midterm americane, il primo grande appuntamento elettorale statunitense dopo gli scandali che caratterizzarono la campagna elettorale di Trump nel 2016.



La tattica adottata da Facebook in America si è rivelata efficace: in un solo anno sono stati eliminati quasi tre miliardi di utenti falsi, oltre ad aver cancellato innumerevoli fake news. Ad individuare le attività sospette, oltre alle classiche segnalazioni degli utenti, ci pensa un'intelligenza artificiale che analizza costantemente i miliardi di dati inviati quotidianamente sul sito web e li filtra secondo determinate parole chiave. Il team della war room vaglia infine i contenuti selezionati dal filtro e decide se sanzionarli.



I dati resi pubblici indicano che, su tutti i contenuti analizzati e cancellati, il 90% è stato individuato automaticamente dal programma e il 10% è stato individuato grazie a segnalazioni di utenti. "In una situazione del genere - ha sottolineato Nathaniel Gleicher, responsabile della sicurezza informatica di Facebook - non basta una sola organizzazione. C'è bisogno del maggior numero possibile di persone concentrate sul problema", poiché "ci sono una serie di attori che vogliono manipolare il dibattito pubblico".



"Facebook si sta impegnando in prima linea per contrastare le fake news, dovrà diventare un network in cui il bene è amplificato e il male è mitigato" ha invece sottolineato Marc Zuckerberg, patron del social network, tre anni dopo aver definito "folle" la possibilità che l'opinione pubblica potesse essere influenzata da notizie false, all'indomani degli scandali Russiagate e Cambridge Analytica.