Viaggi in aereo, più di 2,8 milioni di bagagli degli italiani smarriti o rubati nell'ultimo anno

Tra gli italiani che hanno viaggiato in aereo nell'ultimo anno, oltre 2,8 milioni hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli. È quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg. Guardando nel dettaglio i risultati, oltre 1,9 milioni di viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea; a più di 786mila vacanzieri la valigia è stata consegnata in ritardo e a quasi 168mila è stata rubata in aeroporto, ma senza responsabilità della compagnia aerea.
Facile.it riporta che "per tutelarsi da questo tipo di imprevisti sempre più italiani decidono di affidarsi alle assicurazioni tanto è vero che, tra chi ha sottoscritto una polizza viaggio, più di 1 su 3 (ovvero oltre 1,2 milioni di persone) ha incluso anche la copertura per lo smarrimento o il furto del bagaglio".
Cosa coprono le polizze
"L'assicurazione smarrimento bagagli è una copertura che normalmente viene proposta come estensione della tradizionale polizza viaggio e tutela l'assicurato sia in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna delle valigie da parte del vettore aereo, sia in caso di furto bagagli durante la vacanza - spiega Facile.it -. Per quanto riguarda lo smarrimento definitivo o il furto, la polizza rimborserà, nei limiti dei massimali, il valore dei beni perduti. Attenzione, però, perché l'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale dei beni e non si terrà conto dei valori affettivi. Per la consegna ritardata della valigia, invece, è previsto il rimborso delle spese sostenute per acquisti di beni di prima necessità, come gli articoli per l'igiene personale o l'abbigliamento. In caso di ritardo nella consegna di carrozzine, passeggini o sedie a rotelle, alcune compagnie assicurative includono tra le garanzie anche il risarcimento delle spese sostenute e documentate, limitatamente al periodo del viaggio, per il noleggio dei mezzi sostitutivi di quelli consegnati in ritardo. La garanzia, però, non opera se il ritardo nella riconsegna avviene sul volo di ritorno al domicilio/residenza dell'assicurato. È bene sapere che la definizione di ritardo può variare da compagnia a compagnia, normalmente devono trascorrere almeno 8-12 ore dall'orario di arrivo previsto. Importante sapere che se la valigia conteneva anche documenti come passaporto, carta d'identità o patente di guida, la compagnia rimborserà le spese per il rifacimento/duplicazione degli stessi. Per il risarcimento di apparecchiature elettroniche come smartphone, pc, tablet e macchine fotografiche, invece, è solitamente necessario sottoscrivere una garanzia ad hoc".
"Come per qualsiasi tipologia di assicurazione - continua Facile.it -, anche le polizze sui bagagli prevedono delle esclusioni. In primo luogo, non coprono mai i danni agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, ovvero nel caso in cui gli oggetti vengano lasciati incustoditi in qualsiasi momento, in caso di dimenticanza, incuria o perdita da parte dell'assicurato. Sono sempre esclusi beni come denaro, assegni, biglietti di viaggio e oggetti d'arte, e i sinistri che non siano documentati con le prove richieste. Alcune compagnie non coprono anche gli oggetti acquistati in viaggio, come i souvenir".
"Le assicurazioni viaggio tutelano gli assicurati da una vasta gamma di imprevisti che possono sopraggiungere durante una vacanza - dichiara Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it -. Prima di sottoscrivere la copertura, però, è necessario verificare con attenzione le garanzie incluse, la presenza di franchigie, scoperti o esclusioni, tutte informazioni che si possono trovare sui fascicoli informativi delle compagnie".
Per quanto riguarda i prezzi, secondo l'analisi di Facile.it, "per una polizza viaggio che comprende l'assistenza sanitaria e la garanzia smarrimento bagagli i premi partono da circa 12 euro per 10 giorni di viaggio in Europa e da 34 euro per due settimane in destinazioni extra europee".