Viaggi in aereo, più di 2,8 milioni di bagagli degli italiani smarriti o rubati nell'ultimo anno

"L'assicurazione smarrimento bagagli è una copertura che normalmente viene proposta come estensione della tradizionale polizza viaggio e tutela l'assicurato sia in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna delle valigie da parte del vettore aereo, sia in caso di furto bagagli durante la vacanza - spiega Facile.it -. Per quanto riguarda lo smarrimento definitivo o il furto, la polizza rimborserà, nei limiti dei massimali, il valore dei beni perduti. Attenzione, però, perché l'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale dei beni e non si terrà conto dei valori affettivi. Per la consegna ritardata della valigia, invece, è previsto il rimborso delle spese sostenute per acquisti di beni di prima necessità, come gli articoli per l'igiene personale o l'abbigliamento. In caso di ritardo nella consegna di carrozzine, passeggini o sedie a rotelle, alcune compagnie assicurative includono tra le garanzie anche il risarcimento delle spese sostenute e documentate, limitatamente al periodo del viaggio, per il noleggio dei mezzi sostitutivi di quelli consegnati in ritardo. La garanzia, però, non opera se il ritardo nella riconsegna avviene sul volo di ritorno al domicilio/residenza dell'assicurato. È bene sapere che la definizione di ritardo può variare da compagnia a compagnia, normalmente devono trascorrere almeno 8-12 ore dall'orario di arrivo previsto. Importante sapere che se la valigia conteneva anche documenti come passaporto, carta d'identità o patente di guida, la compagnia rimborserà le spese per il rifacimento/duplicazione degli stessi. Per il risarcimento di apparecchiature elettroniche come smartphone, pc, tablet e macchine fotografiche, invece, è solitamente necessario sottoscrivere una garanzia ad hoc".