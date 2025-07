Dario Loison: "Il nostro panettone conquista il mondo tutto l'anno"

Il panettone è da sempre protagonista della tradizione natalizia italiana. Come avete lavorato per svincolarlo dalla stagionalità e renderlo un dolce gourmet "tutto l'anno"?

Già dal 1993 abbiamo iniziato a lavorare con mercati esteri che non legano il consumo del panettone al Natale (l'attuale 65% di export a marchio Loison). È stato il cliente internazionale, riconoscendo la qualità del nostro prodotto, a suggerirci nuove modalità di consumo. Oggi lo vendiamo tutto l'anno, specie nei primi sei mesi, in numerosi Paesi: in Inghilterra lo usano per fare il pudding, in Francia è un'alternativa alla brioche, in Russia prende il posto del tradizionale "Kulic". È il nostro pandolce alla frutta ad aver tracciato questa strada che nel tempo è diventato panettone Made in Italy.