Fedrizzi: "Così il nostro cioccolato di alta quota conquista il mondo"

Avete recentemente istituito un nuovo Consiglio di Amministrazione con figure manageriali e advisor di alto profilo. Come questo nuovo assetto rafforza la crescita e la competitività dell’azienda?

L’istituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione con figure manageriali e advisor di alto profilo rappresenta per noi un passo strategico verso una crescita più solida e strutturata. Uno dei nostri punti di forza è sempre stato il network: crediamo molto nella collaborazione tra aziende e imprenditori, e questo nuovo assetto ci consente di ampliare ulteriormente i nostri contatti, in particolare nel mondo B2B, aumentando la visibilità e le opportunità per Ciocomiti. Ma non si tratta solo di relazioni: l’ingresso di queste figure porta con sé un know-how imprenditoriale prezioso, che in un contesto montano come il nostro – storicamente più orientato al turismo – non è sempre facile reperire. Il loro contributo ci aiuta a guardare l’azienda con uno sguardo più strategico, a strutturare meglio i processi decisionali e ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide di un mercato in continua evoluzione.



Il rebranding e i nuovi packaging puntano su sostenibilità e design. Quali pratiche concrete state adottando per rendere il vostro ciclo produttivo sempre più sostenibile?

Con il rebranding e i nuovi packaging, abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno verso una sostenibilità concreta, non solo a livello estetico ma soprattutto nei processi. Stiamo convertendo tutto il nostro packaging affinché sia completamente smaltibile in carta o facilmente separabile, così da agevolare il consumatore nella raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale.

Dal punto di vista produttivo, i nostri scarti sono minimi: l’unico residuo significativo è la scorza delle fave di cacao. Proprio su questo stiamo lavorando a diversi progetti per individuarne un possibile riutilizzo, sia in ambito alimentare che cosmetico, nell’ottica dell’economia circolare.

Anche sul fronte delle materie prime stiamo rafforzando l’attenzione: le nostre fave di cacao provengono esclusivamente da coltivazioni certificate e stiamo investendo per aumentare l’utilizzo di materie prime locali. Questo significa portare internamente alcune lavorazioni – come la tostatura e l’essiccazione – che finora richiedevano l’acquisto di prodotti già lavorati fuori regione o addirittura fuori Italia. Un passo importante per ridurre la filiera e valorizzare il territorio.



Nel 2025 inaugurerete il primo spazio esperienziale e sensoriale sul cioccolato in Italia. Come immaginate che cambierà il modo di raccontare e vivere il prodotto grazie a questo progetto?Nel 2025 inaugureremo con grande entusiasmo il primo spazio esperienziale e sensoriale dedicato al cioccolato in Italia, un progetto che rappresenta per noi una vera e propria evoluzione nel modo di raccontare e far vivere il prodotto. Questo percorso ci permetterà non solo di far conoscere più da vicino il mondo Ciocomiti, ma anche di promuovere una cultura del cioccolato consapevole. In Italia, infatti, il cioccolato artigianale è ancora poco conosciuto rispetto ad altri paesi o ad altri settori, come quello del vino o della birra, dove il consumatore medio ha ormai familiarità con il processo produttivo. Nel caso del cioccolato, invece, sono ancora in pochi a sapere da dove arriva il cacao, da quale frutto proviene, o come si trasforma in una tavoletta.

Con il nostro spazio esperienziale vogliamo educare il pubblico, fargli toccare con mano il lavoro che c’è dietro ogni nostro prodotto e trasmettere la differenza, tangibile, tra un cioccolato artigianale e uno industriale. Vogliamo anche contribuire a sfatare il pregiudizio che vede il cioccolato solo come qualcosa di “goloso ma poco salutare”: il vero cioccolato artigianale è un alimento ricco, complesso e, se consumato consapevolmente, può far parte di uno stile di vita equilibrato. Infine, questo museo sarà un modo per scoprire meglio Ciocomiti e il territorio trentino che ci ospita. Sarà aperto tutto l’anno, contribuendo a promuovere il turismo fuori stagione e ad accogliere anche scolaresche e visitatori da tutta Italia. Un progetto che parla di gusto, cultura, territorio e formazione, tutto in un’unica esperienza.