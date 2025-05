Roberto Viglietta: "Innovazione e radici, così portiamo avanti una storia lunga 90 anni"

Con oltre 7mila rivenditori distribuiti in tutta Italia, quali strategie adottate per mantenere una rete distributiva così capillare ed efficiente?

Puntiamo su logistica avanzata, automazione e gestione intelligente del magazzino. Siamo in grado di evadere ordini in tempi rapidissimi. Inoltre, il nostro team commerciale, costituito da collaboratori interni e più di 100 agenti di vendita, è presente e attivo su tutto il territorio, per mantenere un contatto diretto con i punti vendita e supportarli anche nelle attività promozionali e formative.