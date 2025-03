Corrado Cagnola: "Il segreto di un brand di successo? Un prodotto di qualità e persone che crescono con noi"

Guardando al futuro, quali sono i prossimi obiettivi di KFC Italia?

Continuare a crescere per portare il nostro pollo fritto sempre più vicino alle persone che lo apprezzano e per contribuire all'occupazione e all'economia del Paese. Nel 2024 sono stati 25 milioni i clienti serviti in Italia, e la prospettiva per il 2025 è di arrivare a 32 milioni. A fine 2027 ci aspettiamo di aver assunto 4600 dipendenti. Vogliamo arrivare in tutte le regioni, sia attraverso aperture di ristoranti gestiti in diretta dal Master Franchisee che da due anni governa il sistema KFC in Italia, sia con il contributo degli imprenditori che gestiscono il marchio in franchising e che per noi sono partner fondamentali per lo sviluppo. Parlando di numeri, dopo un 2024 da record, che è stato il modo migliore per festeggiare i nostri 10 anni in Italia, prevediamo anche per il 2025 una crescita di giro d'affari significativa, intorno al 30%.