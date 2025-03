Alberto Paglialunga: "Con la produzione Made in Italy offriamo ai clienti personalizzazione e qualità"

Il passaggio da e-commerce a e-commerce produttore di mobili segna una svolta importante. Quali sono le sfide principali di questa transizione e quali vantaggi porteranno ai clienti?

La principale sfida è la gestione dell'intera filiera produttiva, dalla progettazione alla consegna. Questo passaggio ci consente però di offrire ai clienti prodotti altamente personalizzabili, realizzati in Italia con materiali di qualità e un controllo rigoroso sulla produzione. Inoltre, potremo rispondere in modo più rapido e flessibile alle esigenze del mercato, riducendo i tempi di attesa e migliorando ulteriormente l'esperienza d'acquisto. Quella della produzione è sicuramente una delle attività più importanti e stimolanti tra quelle appena lanciate. Ma per noi non è un partire da zero. Abbiamo alle spalle anni di esperienza e di feedback da parte dei clienti e non vediamo l'ora di fornire loro quello che realmente desiderano.



L'attenzione alla sostenibilità è centrale per Deghi, come dimostra il nuovo parco logistico. Quali tecnologie e soluzioni green verranno implementate?

Il nuovo parco logistico è stato progettato con un forte impegno verso la sostenibilità. Stiamo investendo nell'energia fotovoltaica per alimentare le strutture con fonti rinnovabili e adottato sistemi di illuminazione a basso consumo per ottimizzare l'efficienza energetica. Inoltre, la movimentazione interna della merce avviene attraverso macchinari alimentati da energie pulite e anche in fase di spedizione abbiamo attivato un sistema di trasporto intermodale che coniuga trasporto su gomma e trasporto su rotaia. L'utilizzo del treno permette di abbattere in modo significativo le emissioni di CO2 rispetto al trasporto esclusivamente su strada, contribuendo a un sistema di spedizione più responsabile e sostenibile. Anche nella scelta dei materiali poniamo grande attenzione alla sostenibilità: utilizziamo imballaggi eco-compatibili per ridurre gli sprechi e minimizzare l'impatto ambientale lungo la filiera. Inoltre, per i nostri mobili, privilegiamo il legno certificato FSC, proveniente da foreste gestite in modo responsabile, nel rispetto di rigorosi criteri ambientali, sociali ed economici.



Con la realtà aumentata sull'e-commerce, Deghi punta a un'esperienza d'acquisto più immersiva. Quanto conta l'innovazione digitale nella strategia aziendale?

L'innovazione digitale è un elemento chiave della nostra strategia. L'introduzione della realtà aumentata consentirà ai clienti di visualizzare i prodotti direttamente nei propri spazi prima dell'acquisto, migliorando la percezione e la sicurezza della scelta. Questa tecnologia riduce le incertezze, abbassa il tasso di reso e arricchisce l'esperienza utente, consolidando la nostra posizione all'avanguardia nel settore.



Deghi punta a consolidare la sua presenza nel segmento premium del mercato. Quali strategie state adottando per aumentare la vostra presenza in questa fascia?

Stiamo ampliando la nostra offerta con prodotti di design e materiali di alta qualità. Inoltre, l'introduzione della produzione interna ci permette di elevare ulteriormente gli standard qualitativi, garantendo ai nostri clienti esclusività, personalizzazione e innovazione. Per aggredire il segmento premium del mercato, riteniamo essenziale offrire una gamma coordinata di prodotti, che consenta ai clienti di creare ambienti caratterizzati da uno stile unico. Prodotti affini tra loro per materiali, colori e finiture elevano il valore percepito dell'arredamento dell'intera stanza, offrendo un'esperienza di design più coerente e sofisticata.



Negli ultimi anni la crisi delle materie prime e i rincari energetici hanno impattato molte aziende. Come ha reagito Deghi a queste difficoltà?

Non essendo un'azienda particolarmente energivora l'impatto non è stato diretto ma lo abbiamo subito dalla filiera. Abbiamo affrontato queste sfide attraverso una strategia di diversificazione e ottimizzazione della supply chain. Grazie a partnership strategiche con fornitori affidabili e alla produzione interna, siamo riusciti a mantenere la continuità operativa, riducendo al minimo gli impatti sui clienti.



Ci sono progetti futuri che può anticiparci?

Il nostro focus per il futuro è continuare a innovare. Stiamo lavorando all'integrazione di nuove tecnologie digitali per migliorare l'esperienza d'acquisto e al consolidamento della nostra produzione in Italia. Inoltre, prevediamo di ampliare ulteriormente il nostro parco logistico per supportare la crescita e garantire un servizio sempre più efficiente ai nostri clienti. Un progetto attualmente in corso è quello del restauro e del ripristino della ex Manifattura Tabacchi di Lecce, un immobile storico della città che dopo anni di abbandono Deghi ha acquistato per portare a nuova vita. Sarà il quartier generale dell'azienda e il luogo dove avviene la produzione di mobili. Un passo importante non solo per l'azienda ma per l'intero territorio e l'intera comunità leccese.