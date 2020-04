Riaperture e boom delle sanificazioni: si prevede un aumento tra il 50 e il 100%

Quello delle pulizie è un settore che vale oltre 12 miliardi e riunisce 4.600 aziende per oltre 322mila dipendenti. Un comparto per forza di cose in controtendenza che, anzi, con l’emergenza Coronavirus si trova a beneficiare di un incremento esponenziale della domanda. La sanificazione di ambienti e superfici si trova a essere centrale per tutti gli ambiti produttivi, tanto privati quanto pubblici, che vogliono riaprire e le stime per l'anno in corso lo dicono in maniera chiarissima: nel 2020 le attività di bonifica e pulizia potrebbero crescere in un range compreso tra il 50 e il 100 per cento.