Dopo il passo indietro della procura, resta un vuoto economico: l'inchiesta urbanistica a Milano lascia un conto da 40 miliardi di euro
La città fa i conti con 200 cantieri paralizzati, investimenti sfumati e 4.500 famiglie nella trappola del doppio canone
© Ansa
A sedici mesi dall'esplosione del caso sul presunto "sistema urbanistico" a Milano, ciò che rimane dell'indagine è un mucchio di cantieri abbandonati, un paio di assessori dimissionari e un sindaco per settimane sull'orlo di un clamoroso passo indietro. Nonché miliardi su miliardi di euro tra cantieri bloccati, investimenti potenziali andati in fumo e il "doppio canone" pagato da 4.500 nuclei familiari rimasti "sospesi" tra un mutuo già contratto e gli affitti da continuare a versare. In totale, almeno 40 miliardi di euro.
Tra investimenti in fumo e mancate ricadute
Martedì la procura di Milano ha chiesto al gip l'archiviazione di tutti gli indagati: dal sindaco Beppe Sala, all’ex assessore dimissionario alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi fino all’architetto Stefano Boeri e il costruttore Manfredi Catella. Nessun indizio concreto punta all'esistenza di un presunto sistema corruttivo tra Comune e operatori immobiliari. Una tabula rasa rispetto ai sequestri e alle sei misure cautelari - annullate una dopo l'altra da Riesame e Cassazione - che avevano sconquassato l'estate meneghina 2025. Non rimane allora altro che fare qualche conto. Come scrive Libero sulle sue pagine, tra i 150 e i 200 cantieri sono rimasti bloccati per mesi con una perdita stimata già un anno fa intorno a 38 miliardi di euro. Suddivisi, secondo uno studio di Scenari Immobiliari, in 12 miliardi di potenziali investimenti svaniti e 26 miliardi di mancate ricadute sul sistema economico milanese.
© Ansa
Uno dei cantieri sottoposti a sequestro nell'ambito della maxi indagine sull'urbanistica
Le "Famiglie sospese" col peso del doppio canone
Nel conteggio, il quotidiano inserisce però anche un'ottantina di milioni come mancati incassi degli oneri per il Comune. E, rinunciando a quantificare l'impatto negativo sull'occupazione, riporta l'occhio di bue su quei 4.500 nuclei familiari che per mesi hanno dovuto sopportare un doppio canone, con danni da centinaia di migliaia di euro.
Si tratta delle "Famiglie sospese" - questo il nome del loro comitato - che avevano già versato acconti e caparre tra i 50mila e i 150mila euro. Salvo poi trovarsi con le chiavi in mano, ma senza una porta da aprire. E con il doppio peso sul groppone di un mutuo da ripagare e un affitto da sostenere ogni mese, per una spesa aggiuntiva tra i mille e i duemila euro al mese.
L'impatto devastante sul Pil locale
Finita qui? Non proprio. Libero cita anche le svariate centinaia di milioni di euro di risparmi privati rimasti bloccati negli immobili finiti nel mirino della procura di Milano. Così come - stando all'Unione artigiani meneghina - arriverebbe addirittura a 1,5 miliardi di euro il valore di contratti, forniture e lavorazioni della filiera edilizia e dei subappalti in stallo. Non è tutto valore perso, ovviamente. Ma più tempo passa per la riapertura dei cantieri, più il sanguinamento continua. Per una perdita di Pil locale compresa tra i 2 e i 30 miliardi di euro nell'arco di soli tre anni. O, dal punto di vista delle singole famiglie, in spese aggiuntive tra i 10 e i 30mila euro all'anno.