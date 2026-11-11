Dopo il passo indietro della procura, resta un vuoto economico: l'inchiesta urbanistica a Milano lascia un conto da 40 miliardi di euro

Martedì la procura di Milano ha chiesto al gip l'archiviazione di tutti gli indagati: dal sindaco Beppe Sala, all’ex assessore dimissionario alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi fino all’architetto Stefano Boeri e il costruttore Manfredi Catella. Nessun indizio concreto punta all'esistenza di un presunto sistema corruttivo tra Comune e operatori immobiliari. Una tabula rasa rispetto ai sequestri e alle sei misure cautelari - annullate una dopo l'altra da Riesame e Cassazione - che avevano sconquassato l'estate meneghina 2025. Non rimane allora altro che fare qualche conto. Come scrive Libero sulle sue pagine, tra i 150 e i 200 cantieri sono rimasti bloccati per mesi con una perdita stimata già un anno fa intorno a 38 miliardi di euro. Suddivisi, secondo uno studio di Scenari Immobiliari, in 12 miliardi di potenziali investimenti svaniti e 26 miliardi di mancate ricadute sul sistema economico milanese.