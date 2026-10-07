"Cedolare secca e affitti più bassi",  la proposta di Federproprietà per salvare i negozi di quartiere a rischio chiusura

La chiusura dei piccoli esercizi ha conseguenze che vanno oltre il commercio. Perché riduce i servizi accessibili a piedi, penalizza soprattutto gli anziani e le persone con difficoltà di spostamento e indebolisce le relazioni quotidiane che tengono vivi quartieri e piccoli comuni. Per questo, come spiegato dall'associazione, "difendere i negozi di prossimità significa tutelare lavoro, servizi e coesione sociale. Il governo faccia della prossima manovra un’occasione per intervenire: meno locali vuoti e più attività aperte sono un interesse comune di proprietari, commercianti e cittadini".