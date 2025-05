L'artigianato non va in vacanza: la prima "Anteprima d'Estate" conquista Milano

In che modo "Anteprima d'estate" farà incontrare clienti e produttori per scambiare storie, non solo prodotti?

Proprio attraverso il contesto che stiamo creando, la loro presenza in fiera, la loro proposta. I protagonisti di questo evento sono gli artigiani in tutte le loro forme. Cerchiamo in tutti i modi di valorizzare la loro dimensione umana. Per dare una dimensione: abbiamo un 60% di questi 830 artigiani che sono italiani e un 40% che sono esteri da 50 Paesi del mondo. Abbiamo un 51% che sono produttori del comparto artistico - dall'abbigliamento all'arredamento alla cosmesi - e invece un 30% che sono nella parte agroalimentare. Solo il 20% sono punti di ristorazione, perché dalla mattina alle dieci e mezza creiamo un ambiente assolutamente festoso di incontri.

La cifra della nostra fiera è davvero l'esperienza umana. Il contenuto della nostra fiera è dato dagli incontri: attraverso gli incontri uno scopre, come sto scoprendo io in queste ore vedendo i nuovi artigiani e anche i nostri storici nel loro cammino, i loro cambiamenti, le loro novità. E questo è da sempre l'Artigiano in fiera.