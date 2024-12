Artigiano in Fiera, l'economia circolare dalla città francese di Metz

Dalle conserve di frutta e verdura prodotte con gli scarti provenienti della distribuzione tradizionale alle penne in legno di susino, passando per biscotti a base di grani esausti e per l'oggettistica eco-design. L'economia circolare è il filo conduttore dello stand "BellissiMetz" ad Artigiano in Fiera, con un progetto che nasce per valorizzare l'imprenditoria giovanile della città francese, in particolare quella femminile e la riconversione professionale. Su iniziativa della Ville de Metz si potranno infatti scoprire nell'edizione di quest'anno le produzioni di ben 10 artigiani appassionati e rappresentativi del proprio territorio che saranno rappresentati dall'associazione "Inspire Metz".