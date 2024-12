Taglio del nastro per la 28esima edizione di Artigiano in Fiera

La cerimonia di apertura si è svolta prima nell'area espositiva dell'Arabia Saudita, Paese dell'anno per il Medio Oriente, alla presenza del principe Faisal bin Sattam AlSaud, ambasciatore del regno dell'Arabia Saudita in Italia, e poi nel padiglione dell'Algeria, Paese dell'anno per l'Africa, rappresentato da Houria Meddahi, ministra del Turismo e dell'Artigianato d'Algeria. Sono sette, invece, le nuove presenze, con stand da Eritrea, Oman, Georgia, Guinea, Guinea Bissau, Finlandia e Lettonia. "Per noi è importante essere qui per diffondere la cultura del nostro Regno e dare visibilità ai nostri artigiani. Siamo qui per uno scambio culturale con l'Italia e per mostrare le nostre tradizioni" ha detto Abdulrahman AlMotawa, rappresentante del ministero della Cultura dell'Arabia Saudita. Mentre per Houria Meddahi, ministra del Turismo e dell'Artigianato d'Algeria, "questa manifestazione rafforza i rapporti tra Algeria e Italia, che già sono ottimi e che si stanno rafforzando di anno in anno. Siamo felici - ha concluso - di rappresentare la nostra cultura e tradizione".