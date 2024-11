Artigiano in Fiera, un pieno di regali in un giro del mondo lungo nove giorni

Torna il classico dell'Avvento meneghino, la kermesse in cui si inizia a respirare l'atmosfera del Natale, l'Artigiano in Fiera. Tra prelibatezze culinarie, prodotti di artigianato locale e spettacoli dal vivo, Artigiano in Fiera è il posto giusto dove fare incetta di regali da mettere sotto l'albero, un luogo unico che permette di andare alla ricerca di idee regalo viaggiando in tutto il mondo in soli nove giorni.