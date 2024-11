Artigiano in Fiera mette in mostra il "vivere bene"

Dall’alimentazione al fitness, passando dai prodotti per la cura della persona, il mercato del "vivere bene" è in forte espansione a livello globale e oggi rappresenta tra il 5 e il 10% del Pil mondiale. Non fa eccezione l’Italia, dove negli ultimi anni i consumi hanno mostrato un'evoluzione significativa, segnata da un crescente stile di vita sano. Per esempio, il nostro Paese è leader del settore biologico e vanta oltre due milioni di ettari di superficie bio (pari al 19% della totale) ed è primo in Europa per estensione e produzione.