I sapori dell'Artigiano in Fiera

Un viaggio nei sapori e nella tradizione culinaria italiana e internazionale capace di raccontare storie di piatti, territori (vicini e lontani) e identità culturali. Artigiano in Fiera, dal 30 novembre all'8 dicembre, anche quest'anno torna ad essere un punto di riferimento per gli amanti della tavola. Grazie a un’incredibile varietà di prodotti gastronomici, stand culinari, ristoranti e aree ristoro, la kermesse dedicata al mondo dell'artigianato rappresenta infatti un'occasione imperdibile per (ri)scoprire i sapori regionali e internazionali, spizzicando tra uno stand e l'altro, comodamente seduti al ristorante o acquistando prodotti tipici.