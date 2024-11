AF, Intiglietta: "L'artigiano come scelta di vita"

Con circa 2.800 stand espositivi di piccole e medie imprese, provenienti da 90 Paesi del mondo, torna dal 30 novembre all'8 dicembre a Fieramilano Rho, Artigiano in Fiera. Otto padiglioni nei quali sarà possibile fare il giro del mondo in nove giorni tra le arti, i mestieri, ma anche le cucine provenienti da ogni angolo del globo. Sono infatti 28 i ristoranti e 19 i Luoghi del Gusto, dove i visitatori potranno provare ricette dai diversi continenti e le specialità delle Regioni italiane. Tra i temi che caratterizzeranno l'edizione di quest'anno, anche quello del "vivere bene", che abbraccerà diverse categorie dall'alimentazione al fitness, passando dai prodotti per la cura della persona. In fiera non mancherà la produzione artigianale di prodotti biologici, vegani, di montagna e senza glutine, a rappresentare in maniera significativa un settore tipicamente dominato dall'industria. Il presidente di Ge.Fi, Antonio Intiglietta, racconta a Tgcom24 l'edizione 2024 della manifestazione più grande al mondo dedicata al mondo dell'artigianato.