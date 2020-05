Recovery Fund verso una sintesi tra la proposta di Francia e Germania e quella dei Paesi rigoristi

L'Unione europea ha messo in campo un ventaglio di risposte diverse all'emergenza pandemica: sospensione del Patto di stabilità , istituzione del Fondo Sure , investimenti della Bei , Quantitative easing eccezionale da parte della Banca centrale europea, modifiche al Mes , creazione del cosiddetto Recovery Fund . Quest'ultimo punto sarà definito soltanto il 27 maggio quando la Commissione avanzerà la propria proposta, e fino a questo momento è stato motivo di spaccatura dei 27 paesi in almeno due fazioni opposte: da una parte i paesi mediterranei (tra cui l'Italia) riuniti intorno alla proposta di Germania e Francia, dall'altra i paesi del Nord che insistono nel non voler distribuire soldi a fondo perduto , nemmeno per far fronte al Coronavirus. Le modalità attraverso cui il fondo per la ripresa potrà essere realizzato sono almeno due e presuppongono una idea differente dell'Ue e del suo bilancio. Con molta probabilità, si arriverà alla fine a una sintesi tra i due orientamenti.

La proposta di Germania e Francia che piace all'Europa del Sud - La fronda del Sud, con Francia e Italia in testa, chiede una potenza di almeno mille miliardi destinata per metà in sovvenzioni a fondo perduto. A differenza del pacchetto Bei-Mes-Sure da 540 miliardi già predisposto che si finanzia con emissioni e concede prestiti, i 500 miliardi del Recovery fund così come immaginato dalla cancelliera Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron sarebbero trasferimenti parzialmente "a fondo perduto", soldi cioè che andrebbero restituiti per quota e che andrebbero messi in conto al bilancio europeo.

Per alimentare tale fondo si pensa all'emessione di bond della Commissione europea, probabilmente con rating tripla A, un escamotage che permetterebbe di non aumentare la quota di contributi che ogni Paese versa all'Europa, scenario quest'ultimo avversato dalle nazioni che non vogliono trovarsi a pagare il conto di altri.

"Viene detto chiaramente - spiega all'Ansa Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici, ex Fmi ed ex commissario alla spending review - che devono esserci trasferimenti fra i Paesi. È un elemento di solidarietà europea che va oltre il poter emettere a tassi più bassi" di quanto farebbe l'Italia da sola. Per l'Italia, in gioco c'è un beneficio netto di almeno 45 miliardi, vale a dire la differenza fra i 110 miliardi che il Paese avrebbe come trasferimenti per l'impatto della pandemia (sulla base dei morti da Covid e della quota di calo del Pil) e i 65 miliardi da versare nel Multiannual Fiscal Framework europeo (cioè il bilancio a lungo termine dell'Ue). Detto in altri termini: riceveremmo dall'Unione europea più di quanto versato come paese membro. A tale cifra si aggiungerebbero i 60 miliardi dalla Bei e dal fondo Sure stimati dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e, potenzialmente, ai 36 miliardi del Mes.

La proposta di Olanda, Austria e Nord Europa - Il Nord Europa, guidato da Finlandia, Olanda, Danimarca, Svezia e Austria, punta a cifre più basse, distribuite in prevalenza attraverso prestiti, e vincolate a programmi europei e riforme. I Paesi cosiddetti "frugali", sono profondamente contrari alla mutualizzazione del debito: nella loro ipotesi, la spesa eccezionale cade sulla testa del singolo e non può essere inclusa nel calderone unico del bilancio europeo. Nel condominio europeo, il tetto che perde, insomma, se lo paga solo chi abita all'ultimo piano, al massimo gli si viene incontro con condizioni agevolate di accesso al prestito, e chiedendo comunque di rigare dritto per gli anni a venire.

La loro controproposta sul Recovery Fund per la ripresa economica post coronavirus è stata spiegata attraverso un documento - un non-paper, com'è chiamato in gergo diplomatico - inviato alle capitali europee e a Bruxelles. Non vengono fatte cifre ma viene chiarito che che potranno essere concessi solo prestiti "a condizioni favorevoli ai Paesi che più ne hanno bisogno", e che si opporranno a "significativi aumenti nel bilancio Ue".

La terza via della Commissione Ue - Per evitare partigianerie, intanto la Commissione lo ha ribattezzato Recovery instrument, anche per non dare l'idea che fosse solo un fondo di sostegno. Tutti sono d'accordo con una struttura che vada in parte sui mercati a finanziarsi, grazie a garanzie del bilancio comune. La presidente Ursula von der Leyen che svelerà la sua proposta il 27 maggio, potrebbe alla fine fare una sintesi delle due posizioni antitetiche: l'elargizione dei fondi a fondo perduto potrebbe infatti, essere legata sia a investimenti nelle priorità Ue (Green deal e Digital agenda) sia alle riforme necessarie per ogni Paese. Riforme che per l'Italia potrebbero essere volte a risolvere la lentezza della giustizia, a ottimizzare la spesa pensionistica, a ridurre le tasse sul lavoro troppo elevate e a incentivare la lotta all'evasione.

Secondo quanto trapelato, il Recovery fund sarà da 500 miliardi di euro, come chiedevano Merkel e Macron. E tra il 60 e il 70% andrà in sovvenzioni a fondo perduto, mentre il 40 o 30% in prestiti. Fin qui, il Sud potrà festeggiare. Lo strumento principale attraverso cui verrà distribuito il 50% dei fondi sarà il Recovery and resilience facility. Lo aveva già descritto la stessa von der Leyen qualche settimana fa: è il mezzo che assicurerà il legame con le riforme strutturali e gl iinvestimenti, perché i Paesi che vogliono i fondi dovranno presentare un piano di spesa a Bruxelles, basato sulle raccomandazioni che l'Ue ha indirizzato a ogni Paese, e che affrontano le debolezze di ciascuno. In questo modo la Commissione si assicura che i Governi investano in settori di reale utilità.

Metà dei 500 miliardi andrà in tre diversi canali: nuovi fondi di coesione, fondo per la transizione equa (che aiuta i Paesi più indietro con la transizione green) e programma "Invest EU", che sostiene investimenti strategici e dà sostegno alla liquidità per le imprese.

Martin Selmayr, ex braccio destro di Juncker, ora rappresentante della Commissione Ue a Vienna, ha dato qualche anticipazione sulla proposta che per ora resta blindata nel gabinetto della von der Leyen, soprattutto su quali sono le "risorse proprie" che la Commissione proporrà di guadagnare: oltre alla plastic tax e al sistema di scambio di emissioni, si penserà anche a una tassa per le emissioni rivolta ai Paesi extra Ue, una web tax e una tassa per l'accesso al mercato interno pensata per le grandi multinazionali. Misure che potrebbero portare fino a 300 miliardi nelle casse Ue.

Il Recovery fund durerà due anni, quindi fino al 2022. Per quanto riguarda invece il bilancio pluriennale, che dovrà coprire le spese fino al 2027, la Commissione punta alla cifra in discussione già a febbraio e bocciata dai paesi frugali, cioè poco sopra i mille miliardi. Ma per accontentare i quattro contrari proporrà che restino in vigore gli sconti sui contributi di cui godono ora alcuni Paesi, tra cui proprio Danimarca, Svezia e Olanda.