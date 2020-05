Coronavirus, Mes: fondi disponibili in due-tre settimane

La linea di credito del Mes per l'emergenza sanitaria "è disponibile per tutti e, per erogare i prestiti, serve che i singoli Paesi facciano richiesta. Poi ci sarà un'istruttoria che è stata velocizzata al massimo e di fatto è già stata fatta e nel giro di due o tre settimane questi fondi saranno disponibili". Lo afferma Nicola Giammarioli, segretario generale del Mes, aggiungendo che il prestito ha vita media di 10 anni e tasso "attorno allo zero".