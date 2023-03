"Tgcom24Tour", lunedì la decima tappa a Roma

Lunedì 6 marzo, nell'esclusiva location di Palazzo Altemps , una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano, il direttore Paolo Liguori e il giornalista Dario Donato si interfacceranno con i rappresentanti delle istituzioni e le realtà imprenditoriali locali in due tavole rotonde.

Le tavole rotonde e gli ospiti - Si parte alle 11, con un'intervista di Paolo Liguori ad Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. Segue la prima tavola rotonda ("Imprese e formazione, governare il territorio"), moderata dal direttore editoriale di Tgcom24, che si terrà alle 11.20. Gli ospiti dell'appuntamento saranno Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e di Trasporti; Stéphane Verger, direttore del Museo Nazionale Romano, e Luciano Monti, docente di Politiche dell'Unione Europea alla Luiss Guido Carli.

La tappa di Roma si concluderà alle 14.20 con la seconda tavola rotonda dal titolo "Imprese alla sfida della transizione". Ospiti dell'appuntamento, moderato da Dario Donato: Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Luigi Ksawery Luca', amministratore delegato di Toyota Motor Italia; Giulia Costagli, responsabile Technology Governance Gruppo FS; Elisabetta Ripa, ceo di Enel X Way; Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, e Dino Passeri, direttore generale di Distretti Ecologici.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri siti e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato, saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle notizie nelle radio del Gruppo Mediaset. Sabato 11 marzo, alle ore 16.30, sarà possibile rivedere i momenti principali dell'evento sul canale tv di Tgcom24 nella rubrica dedicata al tour.