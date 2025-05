"Tgcom24Tour", istruzione e lavoro: le nuove professioni

Ultimamente, il ministero ha sottolineato l'importanza di un ritorno alle materie base umanistiche, come la storia, la letteratura e la geografia. "La ratio di base è quella di riportare le conoscenze al centro della didattica. Questa linea viene intrapresa guardando i dati Ocse, i quali ci dicono che, purtroppo, i nostri studenti e le nostre ragazze hanno forti carenze nell'interpretazione di un testo, nel sapere scrivere in corsivo. E, quindi, abbiamo pensato che, magari, invece di parlare per due anni dei dinosauri - banalizzo -, si potessero far apprendere, fin dalle primarie, la storia classica, l'epica, la geografia. Credo quest'ultima sia una materia molto importante perché va a far parte di quella cultura generale che non ci abbandona mai e che poi fa parte della nostra vita quotidiana", spiega Frassinetti. "Si era creata una falsa dicotomia tra competenze e conoscenze. Le competenze sono importanti ma esistono solo se alla base ci sono delle conoscenze strutturali", aggiunge.