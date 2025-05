"Tgcom24Tour", Roma alla prova del Conclave e del Giubileo

Roma, Gualtieri: "Il cambiamento è in corso e ci percepisce" - "Sono soddisfatto, anche se naturalmente il Giubileo è in corso e ci saranno ancora tanti eventi importanti, oltre al Conclave e alla messa inaugurale del nuovo Pontefice. Penso si sia visto come i fondi per il Giubileo abbiano aiutato a rendere Roma più capace di accogliere eventi straordinari. Inoltre, questi investimenti rappresentano eredità importanti che il Giubileo lascia alla città, come avevamo voluto e come era stata anche la volontà di Papa Francesco, che si era proprio raccomandato di fare interventi per i pellegrini, ma anche per Roma", afferma Gualtieri.