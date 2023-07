"Tgcom24Tour" a Palermo, al centro del dibattito della terza tavola rotonda agricoltura, food e innovazione

Ospiti dell'appuntamento: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Siciliana; Leonardo Taschetta, presidente di Cantine Colomba Bianca, e Rovena Raymo, titolare Simone Gatto S.r.l.

Questi gli argomenti affrontati durante la terza tavola rotonda della tappa a Palermo di "Tgcom24Tour". Hanno partecipato Adolfo Urso , ministro delle Imprese e del Made in Italy; Elvira Amata , assessore al Turismo della Regione Siciliana; Leonardo Taschetta , presidente di Cantine Colomba Bianca, e Rovena Raymo , titolare Simone Gatto S.r.l..

La Sicilia può diventare il polo digitale e green d'Europa - "La Sicilia può diventare il polo digitale e green d'Europa. Ma c’è bisogno di tutto, in primis di un aeroporto che funzioni", ha detto il ministro Urso.

L'enoturismo - "L'enoturismo è uno dei settori nel quale bisognerebbe investire parecchio perché c'è un mondo che chiede questo tipo di vacanza. La cosa incredibile è che per anni non siamo riusciti ad avere una legge in merito che funzioni", ha sottolineato Taschetta.

"Concordo pienamente, tant'è che nel programma triennale del turismo che ho avuto modo di rivedere - perché viene rinnovato e rivisto ogni anno - l'attenzione su questo settore c'è e continuerà a esserci", ha replicato l'assessore Amata.

Turismo e sostenibilità - "Oggi il viaggiatore vuole apprezzare e conoscere a storia e le tradizioni del popolo della regione che va a visitare. Non cerca il grande albergo, ma le esperienze. E, proprio in questa cornice, l'assessorato sta cercando di implementare il turismo sostenibile. Penso al cicloturismo o agli eventi all'aria aperta. I turisti sono molto più attenti alla sostenibilità nel post-Covid", ha poi aggiunto Amata.

Sostenibilità e aziende - "Noi siamo molto attenti al tema della sostenibilità, abbiamo iniziato nel 2019 un progetto pilota che ci ha portato a nostre spese 46 dei nostri produttori agricoli. Li abbiamo accompagnati nel percorso dei 109 requisiti richiesti dalla norma. Inoltre, abbiamo ottenuto la medaglia d'oro EcoVadis, una piattaforma in cui si effettua un self assessment. Siamo vicini alla conquista di quella di platino. Infine, nel 2021, abbiamo redatto il nostro bilancio di sostenibilità", ha spiegato Raymo.

"Credo che la sostenibilità sia un concetto di cui tutti dobbiamo tenere conto. Tutti dovremmo porci la domanda 'Lascerò un mondo migliore di quello che ho trovato?' Quindi noi siamo certificati e stiamo continuando a ottenere certificazioni e siamo leader in Europa per la produzione di vini bio" è il commento in merito di Taschetta.

Internazionalizzazione - "Noi il 30% circa del nostro volume d'affare lo facciamo all'estero", ha poi affermato il presidente di Cantine Colomba Bianca. "Noi oltre il 60%. È giusto esportare perché il confronto con l’estero fa migliorare però anche il nostro Paese deve essere una destinazione", ha concluso Raymo.