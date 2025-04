"Tgcom24Tour" a Milano, innovazione e sviluppo nel nuovo commercio globale

Le difficoltà del momento - "Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da momenti estesi di relativa tranquillità, dove il sistema economico poteva perfezionare livelli di efficienza sempre progressivamente migliori, e poi crisi immediate. Adesso, siamo in una situazione in cui dobbiamo abituarci alla flessibilità. Bisogna guardare un po' più a lungo, avendo sempre e comunque la contezza di quello che succede ogni giorno. Forse, il commercio internazionale, ovviamente i dazi in questo momento, ci danno delle direttrici. E, forse, quello che è successo nelle ultime settimane è la dimostrazione del fatto che se stiamo troppo attenti a quello che succede ieri e ci prepariamo per il domani poi oggi le cose cambiano e, quindi, abbiamo sprecato uno sforzo di preparazione. Credo che questo Paese sia in grado di essere un po' più ricettivo del cambiamento e pure ad avvantaggiarsene, anche perché le dimensioni degli operatori non sono enormi e questo aiuta a essere più flessibili. Le grandi organizzazioni molto procedurizzate ed efficienti sono generalmente quelle che hanno più problemi a mettere in campo una versatilità che sarà sempre più necessaria nei prossimi mesi", ha dichiarato Toselli.