"Tgcom24Tour", giovedì la tredicesima tappa a Bologna

Giovedì 16 novembre, nella Sala Napoleonica di Palazzo Isolani , si terranno tre tavole rotonde, che verranno trasmesse in streaming sul sito e in diretta sul Canale 51. Di seguito i dettagli.

Le tavole rotonde e gli ospiti - Si parte alle 10:50 con la prima tavola rotonda, dal titolo "Istituzioni a confronto, dialogo con Paolo Liguori", durante la quale il direttore Liguori intervisterà Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al ministero dell'Istruzione e del Merito, Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e Giovanni Molari, rettore dell'Università di Bologna.

Alle 14.15, si terrà la seconda tavola rotonda: "Imprese e territorio alla prova della ripartenza". Ospiti dell'appuntamento, moderato da Dario Donato: Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ; Nicola Bertinelli, presidente Consorzio Parmigiano Reggiano e presidente Coldiretti Emilia-Romagna; Giovanna Gigliotti, ad Unisalute ; Fabio Baldazzi, direttore Gruppo Caviro, e Bruno Piraccini, presidente Orogel.

La tappa si concluderà alle 20:30 con la terza e ultima tavola rotonda, moderata da Paolo Liguori e Dario Donato, dal titolo "Turismo, istruzione e innovazione". Ospiti dell'appuntamento: Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Ilaria Losito, direttore didattico Italia di CEPU e Grandi Scuole ; Davide Cassani, presidente APT Servizi Emilia-Romagna; Francesco Giondi, amministratore delegato Club del Sole, e Luigi Cappai, responsabile commerciale Infortunistica Tossani.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri siti e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato, saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle notizie nelle radio del Gruppo Mediaset.