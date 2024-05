"Tgcom24Tour" a Roma, focus su sanità e formazione | Rocca: "Con piano assunzioni, un'iniezione di risorse umane nel settore sanitario"

Sanità - Si parte dal tema sanità, con un annuncio di Rocca: "La sfida della sanità è sicuramente la sfida principale che hanno i presidenti delle Regioni. Nel Lazio, poi, con un debito ereditato di 22 miliardi di euro, è particolarmente impegnativa. Ciononostante, credo che siamo riusciti a mettere a punto alcune misure che daranno i loro frutti: è di ieri, 7 maggio, la comunicazione che abbiamo fatto a tutte le aziende sanitarie dell'aumento degli organici. Avevamo un organico al 31 dicembre di circa 53mila unità. Con i provvedimenti di ieri saliremo nei prossimi mesi a oltre 62mila unità, un aumento del 20% quasi. Un'iniezione di risorse umane - medici, infermieri, tecnici - e, una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso perché l'ho voluta fortemente, 193 tecnici della prevenzione. Vogliamo lavorare anche sulla sicurezza sul lavoro; dare ai nostri lavoratori, ai nostri operai, alle persone che ogni giorno si spendono maggiori controlli, attenzione e formazione. Le risorse sono destinate, da un lato, ad abbattere le liste da attesa, dall'altro, ad ampliare i servizi".

"Si fa tanta demagogia sul fatto che il centrodestra voglia smantellare la sanità pubblica, ma quale risposta migliore della nostra nel Lazio che faremo nuove assunzioni proprio per rafforzarla. Abbiamo delle strutture private di eccellenza, ma questo lavoro deve essere governato secondo le indicazioni che dà la Regione. Questo significa governare", aggiunge il presidente della Regione Lazio. Rocca conclude l'argomento dicendosi fiducioso nel governo Meloni: "Ho fiducia in questo governo che sta dando segnali importanti sul tema sanità".

Formazione - Si è poi passati al tema della formazione. "Abbiamo bisogno di fare il punto su tutto il sistema formativo. Siamo di fronte a enormi innovazioni dal punto di vista tecnologico, a un mondo che cambia rapidamente, ma anche a un senso di spaesamento; quindi, tutta la filiera formativa deve essere oggetto di uno sguardo amorevole. Bisogna prendersi cura del sistema, a partire dai piccolissimi, dalle scuole primarie. E questo perché quello che conta in una società che si sviluppa molto e che usa parecchio anche gli strumenti di comunicazione personale – i cosiddetti social – ha bisogno di una piattaforma culturale condivisa, altrimenti cresce il senso di spaesamento e quindi di violenza", spiega Bonini.

"Per quanto riguarda, in particolare, l'università, abbiamo due 'filiere'. La prima è quella della formazione professionale superiore, molto importante perché coinvolge anche l'energia della Regione, che investe negli istituti industriali e tecnologici superiori. E poi abbiamo la filiera vera e propria dell'università. Qui c'è un tema di diritto allo studio, cioè di fare in modo che gli studenti che scelgono di studiare a Roma e nel Lazio abbiano i giusti supporti. Affinché le università facciano il loro mestiere, cioè formazione superiore, di alta qualità", chiosa il rettore della LUMSA.

Formazione e aziende - Sul tema della formazione, interviene anche Rocca, dicendo: "Le Regioni hanno una responsabilità enorme in materia formativa. Dobbiamo recepire la capacità delle aziende di occupare, capire di quali professionalità hanno bisogno per poterle formare e creare una nuova generazione di giovani che cerca opportunità. Si continua a investire su professioni e mestieri tradizionali quando oggi, con tutte le nuove sfide – climatiche, energetiche –, si cercano nuove filiere. Allora noi abbiamo creato dei tavoli interessantissimi con grandi gruppi industriali che ci stanno accompagnando nel ridisegnare i percorsi formativi e fare in modo che ci sia capacità di assorbimento. Stiamo lavorando per fare in modo di cambiare questo sistema anche con degli Its – che poi annunceremo - particolarmente innovativi sul campo chimico ed energetico".

Infine, Rocca commenta il Giubileo: "Con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri lavoriamo insieme. Quel che desidero è fare in modo che Roma possa essere un veicolo per tutta la Regione Lazio, piena di bellezze".