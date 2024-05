"Tgcom24Tour", la Sala Grande della Galleria Colonna: scopri la location della tappa di Roma

La Galleria Colonna - Come si legge sul sito ufficiale, "autentico gioiello del barocco romano, la Galleria Colonna fu commissionata a metà del 1600 dal Cardinale Girolamo I Colonna e dal nipote Lorenzo Onofrio. Fu poi inaugurata dal figlio di quest'ultimo, Filippo II, nel 1700. Il progetto originario è dell'architetto Antonio del Grande; successivamente integrato, negli ultimi decenni del 1600, da Gian Lorenzo Bernini, Johan Paul Schor e Carlo Fontana".

La Galleria, che "si affaccia per 76 metri su via IV novembre, è oggi visitabile al pubblico, con gli appartamenti più rappresentativi e di maggior pregio artistico del Palazzo Colonna, che ospitano le Collezioni Artistiche di famiglia, notificate e vincolate dal fidecommesso del 1800, ove si possono ammirare capolavori di eccellenza assoluta a opera dei maggiori artisti italiani e stranieri tra il XV e il XVI secolo. Tra i tanti, Pinturicchio, Cosmè Tura, Carracci, Guido Reni, Tintoretto, Salvator Rosa, Bronzino, Guercino, Veronese, Vanvitelli e molti altri ancora. La Galleria Colonna è aperta al pubblico tutti i sabati dalle 9 alle 13:15 con ingresso da Via della Pilotta, 17".

"Fin dall'inizio, la Galleria è stata ideata come grande sala di rappresentanza per celebrare la vittoria nella battaglia di Lepanto del 1571. Il comandante della flotta pontificia, Marcantonio II Colonna, viene raffigurato in vari momenti, su tutta la volta della Sala Grande, nella Sala della Colonna Bellica e in quella dei Paesaggi". Oltre alle Sale appena nominate, sono parte della Galleria la Sala dell'Apoteosi di Martino V, la Sala del Trono, la Sala dell'Arazzo, la Sala Gialla, la Sala della Cappella, la Sala dei Primitivi e la Sala dei Ricami.

La Sala Grande - Per quanto riguarda nel dettaglio la Sala Grande, dove si svolgerà la tappa del nostro "Tgcom24Tour", "ad adornare la volta è il ciclo di affreschi raffiguranti i diversi momenti della battaglia di Lepanto, mentre sulle pareti laterali è possibile ammirare quattro maestose specchiere, dipinte da Mario dei Fiori, Giovanni Stanchi e Carlo Maratta, nonché l'imponente successione di capolavori pittorici a opera del Guercino, Salvator Rosa, Jacopo Tintoretto, Francesco Salviati, Guido Reni, Giovanni Lanfranco e molti altri. Passeggiando liberamente in questo splendido ambiente si potranno apprezzare i dipinti, le sculture e altri arredi preziosi. Tutto ciò rappresenta il cuore delle collezioni artistiche di famiglia, vincolate dal fidecommesso fin dal XIX secolo quale garanzia per la loro conservazione nel tempo. Tale condizione rende le opere inalienabili e indivisibili, indissolubilmente legate alle mura del Palazzo".