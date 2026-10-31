Stop ai cocktail bar, alle app per fare amicizia, agli eventi di networking travestiti da aperitivo e ai running club per chi è allenato. La nuova socialità milanese ha un nuovo dress code: sneakers comode e zero aspettative. Ci si incontra sui social, si cammina per un'ora e mezza e, tra una chiacchiera e l'altra, si prova a trasformare perfetti sconosciuti in nuove amicizie. A Milano, dove anche un caffè al volo rischia di trasformarsi in un appuntamento da fissare con settimane di anticipo, sta succedendo qualcosa di curioso: le persone hanno cominciato a incontrarsi solo per camminare. Non per raggiungere una destinazione particolare, non per allenarsi in vista di una maratona e nemmeno per portare a spasso il cane. Semplicemente per stare insieme e conoscersi.