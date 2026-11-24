Il telefono dorato di Trump è di plastica (e non è fatto in America)
Con uno schermo Amoled da 6,78 pollici a 120 Hz, batteria da 5.000 mAh e sistema operativo Android, il T1 Phone è fatto da componenti provenienti da Cina e Filippine
© Sito ufficiale
Il telefono di Donald Trump non è come era stato promesso. Dopo più di un anno di attesa e le prime consegne avviate lo scorso maggio, i clienti di Trump Mobile hanno finalmente ricevuto i loro smartphone T1 Phone. Solo che non sono d'oro, bensì di plastica color oro, e nemmeno "Made in America" come molti si aspettavano. Secondo le analisi emerse sul web dopo le prime consegne, il dispositivo sarebbe inoltre molto simile a un modello Htc del 2024, con componenti provenienti da Cina e Filippine e assemblaggio finale negli Stati Uniti.
Quasi 600mila adesioni e 59 milioni incassati
Nonostante le polemiche, il progetto aveva raccolto un forte interesse fin dal lancio. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, circa 590mila persone avevano aderito all'offerta versando il deposito richiesto, per un incasso complessivo stimato in circa 59 milioni di dollari. Il T1 Phone, commercializzato da Trump Mobile, viene presentato sul sito ufficiale con uno schermo Amoled da 6,78 pollici a 120 Hz, batteria da 5.000 mAh, sistema operativo Android, processore Snapdragon, sensore di impronte digitali e un comparto fotografico composto da una fotocamera principale da 50 megapixel affiancata da altri sensori.
La consegna era stata inizialmente promessa per settembre 2025, ma i ritardi si sono protratti per mesi. Una volta ricevuto il dispositivo, diversi clienti hanno lamentato problemi al lettore di impronte digitali e all'app dei messaggi, mentre le analisi tecniche pubblicate dopo le prime spedizioni hanno evidenziato forti somiglianze con un modello Htc del 2024, alimentando le critiche nei confronti di uno smartphone che avrebbe dovuto rappresentare un'alternativa interamente americana.