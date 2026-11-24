Il telefono di Donald Trump non è come era stato promesso. Dopo più di un anno di attesa e le prime consegne avviate lo scorso maggio, i clienti di Trump Mobile hanno finalmente ricevuto i loro smartphone T1 Phone. Solo che non sono d'oro, bensì di plastica color oro, e nemmeno "Made in America" come molti si aspettavano. Secondo le analisi emerse sul web dopo le prime consegne, il dispositivo sarebbe inoltre molto simile a un modello Htc del 2024, con componenti provenienti da Cina e Filippine e assemblaggio finale negli Stati Uniti.